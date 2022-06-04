隨著國內疫情升溫，快篩試劑的需求量也大增，一名女網友分享，老公突發奇想把使用過的快篩試劑加工成隨身碟，插入電腦後不僅可以正常使用，顯示燈號還剛好亮在試劑匣測試線（T）的位置上，讓網友驚呼，「超有才」、「可以頒個創意設計獎」。

一名女網友在臉書社團「爆料公社二社」發文分享老公的傑作，只見電腦主機上插著快篩試劑造型的隨身碟，且試劑匣測試線（T）的位置發出藍光，顯示隨身碟正常運作中，照片曝光後也引來1.7萬人朝聖。

快篩試劑隨身碟插入電腦後仍可正常運作。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社）

不少網友忍不住驚呼，「超有才」、「好想要啊」、「我剛快篩完特地打開試劑匣來看，怎麼放進去的啊」、「如果電腦中毒就可以回：快篩陽性喔」、「可以頒個創意設計獎」、「再過20年可以拿出來紀念這個時代」，也有人直言，「看到商機」、「出一個兩條線的icash應該會大賣」、「有沒有快篩悠遊卡要出來了」。

另有一名蔡姓網友表示，「原來不止我這樣做」，並貼出自製的快篩試劑隨身碟，大方分享製作方法，「只要把殼打開裝進去，固定好就可以了」。