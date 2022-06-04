針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，儘管市場仍多空雜陳，並且反覆反應通膨與庫存調整壓力，但有兩跡象顯示台股仍在持續打底；其一是觀察部分族群包括電子權值股等在內，近期出現利空不跌的跡象；其二是庫存在修、但股價未再破底。

安聯投信台股團隊表示，以此來看，台股短期對於下半年需求不好的擔憂似已大致反應，短線支撐浮現；尤其是先前跌幅相對較重的電子股、或部分權值股對於利空的反應開始鈍化、跌不太下去，整體來看電子股有些許止穩的跡象。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，部分產業第二季的狀態其實很好，但其實現在要步入開始庫存修正的狀態，也就是說，市場現在才開始要反應第三季得面臨庫存調整壓力。依過往經驗，庫存調整通常至少兩個季度、股價可能提前一季反應。

不過，若對照總經面，安聯投信台股團隊表示，通膨壓力還是所有問題的源頭，所以在應對庫存調整、檢視下半年基本面等需求變化，還是得邊看邊走，最關鍵的還是要緊盯通膨變化、再做相關判斷因應。

故在應對策略上，安聯投信台股團隊表示，由於通膨問題仍在，所以策略上仍是中性偏保守；其中，核心持股仍以具結構性成長利基，如IP、ASIC、晶圓代工等題材，或許短期難免受市場影響，但拉長來看，這類題材仍具成長性。

另一應對策略，安聯投信台股團隊表示，則是從利空不跌、或股價、基本面已有大幅修正等標的去挑出有基本面、具有結構性成長等利基、或是庫存調整後還可以成長者；同時間，避開或留意利多不漲、人擠的地方或是市場偏好程度高度一致的題材、以緩和非基本面引發的籌碼面鬆動壓力。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，除緊盯通膨變化外，在基本面檢視上可以把握三個主軸：市占率增加、用量增加、滲透率增加。由於現階段科技的大框架還在處於修正階段，庫存調整多久等變數仍在，故以中性偏保守、審慎檢視、勿躁進，選股不選市，仍是較佳應對策略。