新冠肺炎爆發後，各行各業多少都受到影響，其中航空業首當其衝，許多空服員不是被減班就是休長假，收入變得不穩定；日本有一名34歲國際線空服員冨永乃乃花（冨永ののか）在疫情停飛時期，回日本休息，沒想到逛街被星探挖掘找去拍謎片，意外變成女優，作品還未發行就引起老司機們熱烈討論。

34歲的冨永乃乃花身高160公分，有大小適中的C罩杯，重要的是還有一雙修長美腿，還散發端莊優雅的氣質；而冨永乃乃花因為是飛國際線的空服員，在國外生活超過10年，能說一口流利的英語。而冨永乃乃花姣好外型，工作之餘還曾拍過寫真，大方展現好身材。

據AV達人「一劍浣春秋」在成人網站發表對冨永乃乃花的介紹，得知她會變成AV女優最大推手竟是「新冠肺炎」，疫情期間空服員工作不穩定，尤其她又是飛國際線，因此讓她決定休長假回日本休息；沒想到冨永乃乃花在逛街時，被星探發掘，開啟她拍謎片之路。

冨永乃乃花以現職空服員身分拍AV，作品24日才發行，但離發行時間還有幾個星期，就已經引起許多老司機熱烈討論，不只對她誘人身材有興趣，更好奇她之後是否還會回去當空服員。