俗話說一樣米養百樣人，有些人看上去隨和，但其實並沒有表面上以為的好相處，《搜狐網》運勢專欄就點名2大星座看似好好先生、好好小姐，但要想真正走進他們的內心並不容易。

▍巨蟹座

巨蟹座待人處事謙遜有禮，看起來相當隨和，並且不喜歡與人爭執，但其實巨蟹座對不熟的人越會顯得客氣。巨蟹座非常不喜歡被打擾，除非是自己主動邀請別人來家裡作客，否則面對不速之客闖入自己的生活空間，巨蟹座會十分惱火，因為他們認為，家是非常私人的地方，也是自己放鬆的小天地，不允許外人隨意窺探。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，對自己的要求很高，凡是都必須按部就班，照著原訂計畫執行，即便是周末期間想放鬆，老闆卻要他加班，處女座也不一定會乖乖照做。他們不允許任何人打亂自己的節奏，就算今天什麼都沒規劃，處女座也無法接受別人突然強加事情給他們，所以若想跟處女座當朋友，除了要跟上處女座的高標準之外，還不能擾亂他們的節奏，否則只會將他們越推越遠。