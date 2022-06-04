據共同社報導，日本政府相關人士4日透露，關於本月29、30日在西班牙首都馬德里舉行的北大西洋公約組織（NATO）首腦會議，首相岸田文雄已在探討出席事宜。此事若能實現，將是日本首相首次出席北約峰會。但由於可能與參院選舉日程重合，岸田將在考量選舉形勢等因素後做出最終判斷。

日本政府消息人士透露，北約方面作為亞太地區的夥伴國，在日本以外還邀請了澳大利亞、紐西蘭和韓國。如果岸田出席北約峰會，預計將被視為就烏克蘭危機展現國際社會團結的強有力訊息，因而受到歡迎。

據相關人士稱，預計岸田26～28日在德國南部巴伐利亞邦的Elmau出席七大工業國集團（G7）首腦會議後，將前往西班牙。

日本參院選舉很可能在22日發布公告、7月10日投計票。政府內部有看法認為「若能展現力圖與歐美首腦協調的姿態，對選舉也是良策」（相關人士語）。但自民黨內部則出現「希望高支持率的首相盡量走訪選區」（選舉對策幹部語）等謹慎意見，無法排除岸田放棄出席的可能性。

4月上旬，日本外相林芳正出席了在比利時舉行的北約及夥伴國外長會議，成為首位出席的日本外相。