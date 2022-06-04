新冠肺炎疫情2年多來，確診死亡個案大多在24小時內火化，台南市衛生局晚間表示，COVID-19為法定第五類傳染病，中央公告規範嚴重特殊傳染性肺炎個案大體可採火化或報請地方主管機關核准後深埋，但並未要求需在24小時內火化。

近日台南有殯葬業者稱衛生局曾函文指新冠確診死亡，需在24小時內火化，也有3代同堂民眾因全家人染疫，父親病逝後，家人都隔離中，來不及見父親最後一面。

台南市衛生局晚間表示，對於疑似或確診COVID-19遺體感染管制防治措施，衛生局於2020年3月5日依據傳染病防治法第50條規定，因應嚴重特殊傳染病肺炎屍體處理措施及處理流程函文民政局及殯葬管理所，轉知台南市殯葬公會及業者依規定將大體運送於指定地點並火化，並未要求須於24小時內完成。

衛生局長許以霖表示，由於剛過世病人可能從肺部排出的少量空氣，會有導致傳染病感染的微量風險，又考量COVID-19致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度較高，雖無規範遺體24小時內須火化，但仍希望確診個案遺體盡速完成處置為宜，減少可能感染及傳播風險。