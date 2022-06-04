NBA總冠軍賽首戰結束，塞爾提克末節拉起一波瘋狂17：0，在勇士主場得到寶貴勝利，此戰前半段勇士大多取得領先，而綠軍是如何繃緊神經振作的？原來年度最佳防守球員史馬特(Marcus Smart)一度向隊友們精神喊話，他直說「現在可不是在打熱火(東區冠軍戰對手)」，這句話可能成為綠軍扭轉比賽的關鍵。

綠軍本季以強悍防守實力聞名，在東區冠軍戰他們與熱火打到第七戰才分出勝負，不過目前的敵人勇士對他們來說可能又強了一檔。在球隊前半段處於被動局面時，防守大將史馬特於暫停時激勵起球隊，他說：「清醒點！現在不是在打熱火！不能鬆懈，必須振作起來，特別是對手現在狀態很好，必須守上去，我們正在拚總冠軍。」

這場比賽第三節綠軍被勇士打出38：24的攻勢，末節開始仍落後12分，處於不利局面，但萬萬沒想到他們卻掀起了瘋狂反攻，傑倫布朗(Jaylen Brown)一開始連得5分又送出助攻，迫使勇士教頭科爾(Steve Kerr)喊出暫停，比賽最後綠軍下起三分雨，史馬特、懷特(Derrick White)、荷福德(Al Horford)全跳出來，搶走最後的勝利。