桃園市長選戰，國民黨徵召前行政院長張善政參選，引發爭議，前台北市議員羅智強則強調要走自己的路；而民進黨擬推出新竹市長林智堅，外傳林智堅已經把戶籍遷到南桃園。新北市議員葉元之表示，他看到兩份民調，張善政贏民進黨的可能人選林智堅1％、2％；桃園在地民意代表都認為張善政若要贏，一定要整合羅智強，否則非常困難。

葉元之4日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，最近有很多民調顯示，張善政有些微領先民進黨的可能人選，但是領先得非常少。他說，最近看過兩份民調，其中一份民調是張善政贏林智堅1％，另外一份則是張善政贏林智堅2％。而桃園在地民意代表也都認為張善政如果要贏，一定要整合羅智強；一旦羅智強的力量分散了，張善政要贏非常困難。

葉元之指出，國民黨要整合，不能只靠張善政。解鈴人還需繫鈴人，要看黨中央怎樣去整合。羅智強對黨主席朱立倫沒有期待，應該是兩人沒有聯絡，嫌隙就越來越深。如果國民黨沒有辦法整合，桃園這一局就很困難了。

至於民進黨人選，葉元之表示，民進黨感覺是要提名林智堅，甚至傳言林智堅已經把戶籍遷到南桃園，若是真的，一定會引起民進黨在地的大反彈。比如前立委鄭寶清信心滿滿地說，他所做的內部民調都是贏的，而且蔡英文還特別拉著他說繼續努力。若林智堅參選的事成真，民進黨怎麼對鄭寶清交代。不過，民進黨應有辦法整合。