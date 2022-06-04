年底高雄市長選戰，藍營派誰出戰，成為政壇討論話題之一。國民黨美女發言人、高雄市議員左營、楠梓區參選人白喬茵5月31日在節目中表示，就目前了解，前高雄市副市長李四川、前立委柯志恩都是可能人選，黨中央目前還在溝通中。

白喬茵5月31日上《TVBS》政論節目「少康戰情室」系列節目「少康上線啦」談及高雄市長選舉，趙少康拿出媒體報導詢問白喬茵，孫文學校校長張亞中有可能選高雄市長嗎?聽說地方有人在拱他？甚至有企業大老找他開會拱他出來，他選的可能性有多少？

白喬茵說，據她了解，他本人是真的蠻有意願的，他也積極地在跟地方座談、交流。不過，白喬茵坦言，張亞中雖然講話很有感染力，但他在中間選民的支持度上，可能要花費不少心力，想好策略是什麼，甚至需要找好強大的行銷團隊，才能讓大家扭轉，大家對他的既定印象。

對於高雄市議員，母雞最後可能派誰？白喬茵說，黨中央目前還在溝通、協調幾位優秀人選，相信很快就會對外公布。

趙少康追問，「近期有在談前立委柯志恩，她有可能嗎」白喬茵說，她個人認為，柯委員和前高雄市副市長李四川都有可能，而李四川是地方各方勢力的最大公約數，她相信黨主席朱立倫有持續在溝通中。