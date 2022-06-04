有「電競女神」稱號的解婕翎，外型甜美、身材火辣，加上幽默大方的個性，讓她在網路擁有高人氣，時常透過社群分享生活日常的她，在昨(3日)端午節時，曬出一張火辣開車的福利照，讓網友看了都直呼「會造成塞車」。

解婕翎透露自己端午節這天，依然早起出門錄影，「沒時間立蛋，但是今天臉腫的像雞蛋」。只見她穿著細肩帶半截小可愛，坐在駕駛座上倚靠著方向盤，前傾視角讓她渾圓雪乳和深邃事業線一覽無遺，火辣指數破表，她還反問粉絲：「真的太熱，這樣開車沒問題吧？」

網友看了全暴動，「太犯規了！會被開單唷」、「請不要造成用路男性的困擾」、「這千萬不能下車！後面可能會連環車禍」、「會被警察攔下來：小姐你已經無罩駕駛了」、「無罩駕駛危險」。

解婕翎出道後跨足電玩、電視與網路節目，曾主持過《電玩爆爆》、《瘋神無雙》、《棒球週報》等知名節目，曾被票選為「宅男女神」，在電競實況界也有相當高人氣，近年來積極投入拍攝YouTube影片，頻道有超過53萬人訂閱。