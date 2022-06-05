國民黨澎湖縣長提名陷入內戰，現任副議長陳雙全強勢挑戰回鍋再任縣長的賴峰偉。熟悉地方選情人士透露，近日就會展開協調式民調決勝負，其中對比式民調對象也確定鎖定民進黨澎湖縣黨部主委陳慧玲，相關民調作業已向黨中央報備。

澎湖縣黨部主委許國政證實，國民黨年底澎湖縣長提名已由黨中央介入處理，目前正協調中，民調確實是最後可能的一種整合方式。許推估，最後提名人選應會在主席朱立倫訪美回國後明朗，預計6月底、7月初中常會正式提名。

至於已經退黨出國民黨的馬公市長葉竹林，國民黨黨務人士評估，葉參選年底澎湖縣長意志強烈，應無整合空間，所以並不會納入黨協調、整合對象。

該地方人士表示，其實澎湖縣藍營內已做過兩次民調，最近一次民調，陳雙全贏賴峰偉約9.3％，大勝約陳慧玲13％。

該地方人士說，賴峰偉政治資歷具一定政壇高度，但已3任澎湖縣長，再加上2018年回鍋參選時也曾公開表示不會競選連任，是爭取連任硬傷；陳雙全雖長期在基層，但相對也對地方關係熟稔，還具整合葉竹林實力，是相對優勢。

不過黨務人士分析，整體情勢看來，賴峰偉出線機會還是較大，但後續要仍看民進黨怎麼出牌，再決定最後布局。