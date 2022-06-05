國民黨連江縣長劉增應兩任任期將屆滿，副縣長王銘忠與地政局長曹爾元表態角逐接棒劉參選年底連江縣長選舉。連江縣黨部主委陳雪生表示，經與有意參選者協調，黨確定將開放參選，不會提名特定人選，相關規劃已向黨主席朱立倫報告。

這也是自1993年連江縣長開放民選後，國民黨繼2009、2014年縣長選舉後（兩度均為楊綏生、劉增應競逐），第三次開放參選。

黨務人士表示，王銘忠與曹爾元都是國民黨在連江縣優秀黨員，既然連江縣選舉基本盤藍遠大於綠，就開放兩人參選，自由競爭，最後不管誰當選，都還是國民黨的連江縣長。

至於提名時程，陳雪生指出，原則上會在國民黨全國各縣市提名近尾聲時再處理。黨務人士直言，連江縣的選情與選民支持結構與全國其他各縣市都大不相同，若由中常會提早通過開放，恐對其他黨內有競爭縣市錯誤引用，不宜過早處理。

2014年國民黨也是到8月6日才通過當年度最後一波縣市長提名的「澎湖縣及連江縣提名名單」，決議不提名，但核准當時的現任縣長楊綏生及前縣府衛生局長劉增應互相競爭，而當年選舉劉也獲得勝選，並於2018年順利連任至今。