每次生理期對女性來說，都是相當痛苦的時刻，就有網友表示，自己女友過去過往生理期都會痛到跟他狂抱怨，卻在某天突然不再哭鬧，覺得奇怪的原PO，偷偷翻找女友電腦的LINE紀錄，這才發現自己綠光罩頂一段時間了。

原PO在臉書《爆怨公社》表示，以前女友「那個來」，都會一直跟他狂抱怨，直呼身體快痛死，所以只要到這個時刻，都會拿黑糖水、暖暖包，親自接送女友上下班，但近年因疫情關係，就沒接送了。

女友喊說突然有急事，取消兩人出遊行程，結果是跑去跟學長幽會。(圖／爆怨公社)

原PO說，到了這個月，女友突然不會抱怨生理痛，接著貼一個他從沒看過的貼布，外型相當特殊，但詢問之後女友卻突然支支吾吾，顧左右而言他，最後只說是朋友送的，讓他越想越不對勁，便偷偷打開女友的LINE，這才發現女友早就跟以前愛慕她的學長濃情密意，給自己戴了頂大綠帽。

原PO說，原本下午兩人預定要出門玩，女友突然說有急事要出門，他再翻女友的LINE，看到女友竟傳訊給學長「學長你等等到巷口超商等我，不要進來哦，會被我男友看到」，讓他實在不知如何是好，自己不敢說對女友有多好，但絕對不算差，但現在心情非常混亂，不知道該不該攤牌。

文章曝光吸引上千網友留言：「廢話，當然直接放生啊」、「妳不要說還想繼續走下去」、「這種根本沒救了」、「直接用LINE傳訊給學長啊，就說這個送你，我不要了」、「學長看起來也是個玩咖啊」，但也有人認為，雖然女的有錯，但因為疫情對女友不理不睬，懶得照顧，自然就會被別人把走。