隨著新冠病毒變異株逐漸進化，學界一致認為需要一款疫苗是能夠避免突破性感染，否則人們永遠都將經歷一而三、再而三確診，在突變病毒身後苦苦追趕。美國名校布朗大學 (Brown University)經濟學教授艾蜜莉·奧斯特(Emily Oster)日前在IG發布一張圖表，顯示大部分患者得知確診後的3個月內抗體能發揮最強效用，爾後每隔一個月機率便增加1%。

根據《哈芬登郵報》(HuffPost)報導，這張Covid重複染疫圖表參考英國國家統計局(ONS)數據，說明新冠患者得到的抗體能維持多長時間。她指出，確診後3個月，大部分的人再次感染的機率為0%。不過也有例外，對某些族群來說，前3個月可能是重複染疫高峰期，這取決於他們染的病毒種類以及接種疫苗的時機點。

「二、三度染疫的數據其實很難取得，基於人們會在家自己做檢測，而且多數患者可能也是無症狀，自然不會主動通報。」

圖表顯示3個月後，每月發生再感染的機率接近1%不到。曲線圖的終點來到9月，也就是說，6個月內我們將重複染疫的機率大約為5%。

流行病學專家戈登(Aubree Gordon)提到這與每年冬季季節感冒的情況有異曲同工之妙，推測每個人每三年就會重複感染新冠，不過目前此狀況沒有規律模式可依循，尤其施打疫苗數量可以大大降低中重症風險，甚至在第三、四次重複感染時幾乎沒有出現任何症狀。「除非改變現狀，否則我們一輩子都逃不了。」

英國衛生安全局（UKHSA）調查發現，截自2021年4月，英國發生近90萬重複感染病例，其中超過1萬例可能為三度染疫。