50歲的黃柏仁過去在美國華爾街當電腦工程師，他曾經歷2000年網路泡沫的教訓大賠了5成，後改採股神巴菲特的長期投資法，並自創一套投資心法：每個月存收入的50%，拿去投資台股ETF元大台灣50（0050），退休後再將50%的資金放在定存，然後存到「年支出20倍」的時候就可以退休，靠這3大步驟，讓他在10年前賺到千萬財務自由，全心陪伴女兒長大。

黃柏仁堪稱台股ETF元祖級投資人，打從元大台灣50發行的第一年就開始買進。他在《單身行不行》、《雲端好生活》節目中指出，機械式投資法有以下5大好處，包括不用敖夜、不用盯盤、不挑時間、不需研究以及不必選股。

黃柏仁說，根據美國統計資料，持續投資ETF達20年，勝率可以來到97％，年化報酬率落在5％至7％間，他認為買ETF是存退休金最簡單的方法。

黃柏仁自創一套「505生生不息」提領策略，工作時存下一半薪水，每個月機械式投資元大台灣50，另外50％則拿來當作10年的生活費，等於每年花退休金的5％，用來投資的部分則持續錢滾錢。

黃柏仁工作14年就達到財富自由，如今全心陪伴女兒長大。他透露常被親友問：「現在可以買什麼股票？」他一律都回答：元大台灣50，而且要長期且定期定額投資，股價來到谷底時更要加碼，不要認賠出場。

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