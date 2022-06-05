根據《財訊》報導，南亞國家斯里蘭卡債務高築、經濟崩潰，沒有外匯可購買石油、食物等民生必需品，導致街頭示威暴動連連，總理拉賈帕克薩（M. Rajapaksa）下台仍無法平息人民怒火。

國際評論認為，斯里蘭卡深陷中國「一帶一路」的債務陷阱，是遭逢危機的主因之一。但斯里蘭卡長期腐敗的政治文化與缺乏有效經濟政策，才是導致該國陷入今日政經困境的根本原因；加上被疫情與俄烏戰爭拖垮，這個曾被譽為「印度洋上的珍珠」的島國，正陷入空前危機中。

《財訊》報導指出，斯里蘭卡是我國新南向政策包含的「南亞六國」之一，過去和我國經貿關係並不密切，外交部也未設立館處，事務由駐印度清奈辦事處兼轄。

南向重點國家 貿協設點

為推動與斯里蘭卡經貿往來，外貿協會於2018年在斯里蘭卡設置台北世界貿易中心駐可倫坡辦事處，貿協每年也舉辦「南亞商機日暨市場說明會」，邀請印度、孟加拉、斯里蘭卡、巴基斯坦等國企業買家到台灣媒合商機，這兩年因疫情關係改為線上進行。

我國也積極向斯里蘭卡學生招手，目前有20多位斯里蘭卡學生在台留學，分別就讀中興大學、中山大學等院所，或在中研院從事研究工作。

中興大學國際政治所教授、借調擔任駐印度公使的陳牧民，專研南亞區域政治，曾八度到斯里蘭卡參訪及進行田野調查。

根據《財訊》報導，陳牧民指出，不同於南亞諸國經過慘烈的戰爭或抗爭後才獨立，二次世界大戰後，斯里蘭卡平順地脫離英國獨立，斯國氣候溫和、土地富庶，採取免費的教育和健保政策，人民的識字率和平均壽命都遠高於南亞其他國家，1950、1960年代的亞洲國家中，斯里蘭卡的經濟與人民生活水平算是不錯的。

但是，斯里蘭卡後來被政治家族長期把持政權，政府效能不彰，一直沒有從以農業為主的經濟結構中轉型，至今仍然有九成的人口住在農村地區，都市化程度相當低。

《財訊》分析，在這樣的經濟結構中，長期掌權的拉賈帕克薩家族，從2010年起跟中國借款興建港口、機場與各種硬體建設，但沒有充足的貨運流通與客源，很多硬體設備淪為「蚊子館」，對於經濟民生沒有太大幫助。而中國自2013年展開的「一帶一路」政策，由中國國營銀行借款讓非洲、中亞、南亞等國進行基礎建設，在南亞地區即鎖定斯里蘭卡與巴基斯坦。