這兩年，昔日生技股王大江股價直直落，外資也無情給予減碼的評等；法人直言，中國通路、營收占比結構及歐美成本，將會是考驗大江的三大因素。(圖/財訊提供)

根據《財訊》報導，大江公布首季財報，第一季每股盈餘下滑至1.31元，淨利較去年同期衰退59%，令人失望的成績單，再度觸發股價走跌，摜破150元大關，距離2018年坐穩生技股王時的614元，只剩下4分之1的價格。

第一時間，外資報告無情地將大江從原先的「持有」，降評為「減碼」。並直接指出問題的關鍵，自2019年每股淨利達到高峰17元後，經歷這兩年的疫情挑戰，毛利率及營業利益率表現都低於預期，呈現持續下滑的態勢，又因復甦跡象不明確，前景仍不樂觀。

到底怎麼了？《財訊》分析，作為昔日生技股模範的大江，曾以高成長高獲利贏得市場法人的信心，為何卻撐不住這兩年疫情帶來的衝擊。根據外資與本土法人的分析，本刊由三大面向檢視，大江接下來將面臨的挑戰。

挑戰一》中國傳銷管道斷了

《財訊》報導指出，年初，知名藝人林瑞陽夫妻的微商公司，因為涉嫌傳銷，遭到中國當局全面調查，名下的社群平台被全面封鎖，26億元資金也遭全面凍結。對於此事，多數民眾當作一則綜藝八卦新聞看待，很少會聯想到這與資本市場有著緊密的關係。

法人指出，疫情之前，大江營收可以快速崛起，最主要就是抓住中國微商興起的契機。有了中國微商通路的全力相挺，當時大江業績可謂三級跳成長。

挑戰二》上海封城衝擊生產

但近兩年，根據《財訊》報導，中國政府針對傳銷模式與網路直播主逃稅問題，進行一連串的打擊，大江受傷極為慘烈。因為大江在中國營收部分中，有高達六成的客戶是通過直播，或者其他傳銷管道進行銷售，成為苦主。

第二個原因，就是太過倚賴中國市場。根據元富投顧報告分析，不只是大江，這兩年只要過度倚賴中國的廠商，近兩年業績都遭受到嚴重修正。

《財訊》報導指出，大江去年第4季中國營收占比仍達57%。在疫情衝擊下，中國內需消費市場動能疲軟，但大江費用支出並未調降，這也使得今年首季營益率大幅滑落至10%，遠低於去年同期的22%，創下新低。