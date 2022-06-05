世界級傳動元件大廠台灣精銳，今年5月轉上市。這家隱身中科的隱形冠軍，幾乎年年賺上一個股本，卻鮮少人知道，它當年轉型挺過兩場存亡挑戰，靠著MIT自有品牌，成功打進世界盃。

一個高工畢業的台灣黑手老闆，竟敲開德、日幾乎壟斷的精密機械關鍵零組件市場，搶下全球一成市占，並攻入台積電、特斯拉等國內外指標企業的生產線！

「當初，我們只是一家來自台灣、大家都不知道的公司，但靠著自有品牌跟歐美先進國家搶份額，行銷到全世界。」台灣精銳董事長張重興，指著辦公室外的展示牆，陳列著大小、規格不一的行星式減速機，語帶自信地說，「機械手臂裡的關鍵零組件，就是台灣精銳現在做的減速機，從自動化設備、半導體、醫療設備到國防工業，什麼產業都會用到它。」

很難想像，過去減速機都掌握在德國龍頭威騰斯坦（Wittenstein）、日本新寶（Shimpo）等國際大廠手中，如今台灣精銳不僅靠著自有品牌打天下，每年在中部科學園區製造的減速機，出貨到全球市場超過四十五萬顆，搶下全球市占約一成的份額，更靠著整體毛利率站穩3成以上，近年每年都賺上一個資本額。

不只如此，這家台灣精密機械新面孔的股價也相對抗跌，5月初轉上市至今，每股都站穩兩百元以上。

「台灣有很多像我這樣的人（隱形冠軍），最後看到成功的都是鳳毛麟角，我也不是一帆風順，只是因為沒有倒，所以繼續拚。」一手創辦台灣精銳的張重興，卻是出了名的低調，幾乎不出席公開活動、也少有照片曝光的他，近期在公司轉上市後，接受《今周刊》獨家專訪。

轉型挑戰》

花6億研發 與德日商較長短

畢業於宜蘭農工職校機工科的張重興，踏入這一行是歪打正著。

35年前，他25歲時就拿著客戶7、80萬元的訂金，在新北市三重、蘆洲一帶白手起家，成為國內最早一批投入機械手臂領域的創業家。如同台灣其他中小企業，隨著訂單成長，擴廠搬遷，「大概連續7、8年，我幾乎一年搬一座廠，直到營業額約達一到兩億元的時候，決定在中部科學園區落腳。」

搬到台中看似風光，台灣精銳的機械手臂也握有穩定成長的訂單，但卻飽受關鍵零組件交期不定之苦。

「交期長就算了，問題是不確定！」回想起草創的頭幾年，張重興坦言，當年減速機就是賣方市場，全世界沒幾家廠商能做。因此，當時台廠只能向德商訂貨，但礙於台廠規模小，難與國際大企業搶單，以致德商交期不定，從4個月到半年都有。「時間到了，對方沒有如期交貨，也不會事先告訴我，我們只能等。」