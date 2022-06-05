一名女網友在社群網站上留言：「經過多年的努力，終於讓自己的年薪加到破百萬元，但是唯一買過的奢侈品就只有一個3萬多元的包包，好像沒有什麼夢想成真的感覺，人生好難……」貼文一出，引起高度熱議：「物價房價什麼都漲，年薪破百萬元也只是吃不飽也餓不死」、「單身還好，結婚生小孩就很不好過了」、「年薪破百萬元愈來愈基本了，不然真的會趕不上這個通膨世界」……；看到這裡，是否也正說中你的心聲？近來隨著物價壓力再飆新高，加上受到Omicron變種病毒崛起的衝擊，小確幸愈來愈昂貴，也難怪民眾哇哇叫！

年輕人普遍低薪 20歲至24歲青年失業率高達12.19％

據該名女網友表示，她在剛出社會時就經常在想，如果有朝一日年薪可以破百萬元「自己的人生大概就可以過得很舒服了～」；不過，現實總是殘酷的，儘管平時過得還算節儉，但是每個月的基本開銷幾乎還是會花到2萬餘元，不用說想要存錢買車、買房，更是遙不可及的夢想，甚至目前唯一買過的「奢侈品」就是一個3萬元的包包……。

對照該名網友的「處境」，相信許多人都心有所感，畢竟在今天通膨時代，不論是賺錢或是存錢都不是太容易；根據勞動部公布最新職場新鮮人薪資水平統計指出，畢業生初任人員平均起薪新台幣3.2萬元，其中以製造業3.7萬元最高；其次是金融及保險業、醫療保健及社會工作服務業的3.6萬元；再者是出版影音製作傳播及資通訊服務業的3.5萬元。

整體而言，僅有7成5左右的初任人員薪資高於基本工資2.4萬元，台灣年輕人普遍低薪已是不爭的事實，加上物價持續上漲的通膨現在進行式，使得調薪幅度始終趕不上物價飛漲……；尤有甚者，由來已久存在的失業問題，在年輕族群中愈發明顯，尤以20歲至24歲的青年失業率高達12.19％為最高，約為整體失業率的3.3倍。