奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享6/6～6/12星座運勢，金牛座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，天蠍座金錢運最旺；另外獅子座事業運需要留意，牡羊座愛情運需要留意，射手座金錢運需要留意。從整體運勢來看，金牛座、巨蟹座、天蠍座最幸運，高達5顆星。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友情緒起伏變大，面對目前的環境感到不滿足，因此多了點抱怨。愛情運需要留意，對於感情的不滿足感提升，變相希望對方多付出，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓另一半感到不少壓力，要多加留意囉！

▍金牛座

整體運勢★★★★★

下周金牛充滿自信與動力，行動力十足，更加腳踏實地的做事態度，也將讓你為以後打下良好基礎。下周事業運最旺，過去的經驗讓你在事業上加分不少，面對工作更加有信心，也有足夠的能力成功！

▍雙子座

整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態，讓雙子朋友一直以來的緊繃可以稍稍放鬆一下囉！

▍巨蟹座

整體運勢★★★★★

巨蟹朋友下周充滿開心與愉悅，整體看起來清新不少，若目前有煩人的事情，也會在下周告一段落，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。愛情運最旺，雙方關係升溫，相處更加融洽，部份問題也獲得解決。單身的朋友桃花開，或許會有不錯的對象出現，要多加注意喔！

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友的耐性降低，導致情緒起伏較大，建議要多發揮思考周詳的優點，因為下周你的思緒也將混沌許多。事業運需要留意，耐性降低的狀況將產生許多阻礙，讓你陷入怠惰停頓。

▍處女座

整體運勢★★★★

下周距離處女朋友自己設立的目標又更接近了，創造力與信心提高許多直覺力相當良好，不管是遇到問題或是處理事情，可以多相信直覺。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友顯得踏實許多，做事很認真，讓周遭朋友讚譽有加，這是因為下周更加渴望成功，因此態度變得十分積極。

▍天蠍座

整體運勢★★★★★

天蠍朋友下周充滿自信，更接近成功，這次的收穫多半來自過去努力的付出與耕耘，若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報。金錢運最旺，正財運優於偏財運，建議多著重在本業上，有望獲得不錯的獎金。

▍射手座

整體運勢★★

射手朋友下周進入休息狀態，長久以來的忙碌與壓力，在下周感到不堪負荷，無力感提升，建議適時轉換一下心情，重新調整步調，重新面對目前的狀況會比較好喔！金錢運需要留意，正偏財運不佳，要避免不必要的花費，做好理財，以免產生經濟壓力。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

摩羯朋友下周思緒將靈活起來，處事也將踏實許多，是向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況，建議要提升堅持度，並且要好好的延續熱情喔！

▍水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶朋友對於現況感到不滿意，出現改變的想法，願意付出行動去調整步調，但卻有空忙一場的可能性，奧斯建議要注意方向或方法是否正確，可別空忙一場喔！

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友物慾提升許多，停留在物質層面，也因為如此讓心靈層面空虛許多，奧斯提醒下周要多注意內心的感受，避免透過物質追求來彌補空虛感會比較好喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】