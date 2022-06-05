知名YouTuber、遊戲實況主「阿神」擁有288萬訂閱，去年在28歲年紀宣布退休，結束長達11年的每日更新影片的狀態，退休後的阿神也沒閒著，日前發布影片分享自己已經在台灣開了50間店，成為自創品牌麻辣鍋漢堡店的老闆。

阿神日前在與香港YouTuber馬田合創的頻道「搞神馬」上新片，內容是在介紹自己的漢堡店，他也在影片說明處寫下，「籌備已久的KAMIKAMI BURGER大企劃終於公開了，在台北、新北、桃園、新竹、台中、高雄、屏東都可以用Foodpanda外送神堡。」

阿神也在影片中分享自己為什麼想開漢堡店的想法，主要是退休之後，一直想做做看之前沒做過的事情，因為看到國外的YouTuber開了自己的漢堡店，就動了效仿的念頭，因此KAMIKAMI BURGER才會誕生。

阿神在影片中公開製作過程與廚房的實際狀況，值得一提的是，阿神的漢堡店並非實體店面，而是採用雲端廚房的概念，因此他也告知讀者，漢堡店只有外送，沒有現場購買也辦法現場取餐。

影片獲得粉絲熱烈回響，有人認為阿神在疫情期間開店相當有勇氣，「阿神竟然開店了！我一定會找機會去吃！」、「疫情之下，辦餐飲業真的不容易，阿神加油」、「找機會吃吃看，祝阿神生意興隆」、「希望之後可以發展到全台每一個城市都有。」

主攻遊戲內容起家的阿神，拍片資歷相當長，從17歲上傳第一支影片後，持續以每日一片的方式大量產出，並在2017年達成百萬訂閱，2019年再將訂閱數衝破200萬，去年3月阿神宣布退休，結束11年來不斷日更的節奏，但他並非停止拍片，現在頻道仍會不定期更新影片。