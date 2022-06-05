美國《國防郵報》（The Defense Post）報導，印度恐將第2次中型多用途戰機（MMRCA 2.0）標案的採購數量砍半，僅向外國購買57架先進戰機，且授權生產、技術轉移等要求可能更加嚴格。此舉恐讓外國廠商打退堂鼓，導致MMRCA或P-75（I）柴電動力潛艦計畫的悲劇重演。

根據報導，消息人士透露，預計對外採購114架先進戰機、計畫價值可能高達200億美元（約新台幣5862億元）的MMRCA 2.0標案，原本將在戰略夥伴模式下執行，但印度國防部有意將其納入「在全球購買、印度製造」（Buy Global Make in India）政策，且採購總數也可能下降為57架，讓印度空軍購買更多自製戰機、促進國防自主。

印度先前也曾有過類似決定，如供該國海軍「維克蘭號」（IAC-1）等航空母艦使用的多功能艦載戰機（MRCBF）標案，採購數量便已從57架降為26架，以支持印度斯坦航空公司的雙發動機艦載戰機（TEDBF）計畫。

MMRCA 2.0預計於今年底前正式開始招標，先前傳出有意參加者包括洛馬F-21（F-16V印度專屬改良型）、波音F-15EX「鷹式II」（Eagle II）和F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）、達梭「飆風」（Rafale）、紳寶「獅鷲E」（Gripen E）、歐洲「颱風」（Typhoon）、蘇愷Su-35和米格MiG-35等。這批戰機將緩解印度空軍戰機數量不足的窘境，並讓其更有機會對抗戰力不斷提升的中國大陸。

不過《國防郵報》指出，已有觀察家表示，MMRCA 2.0的條件本來就多，降低採購數量將使該標案面臨更嚴峻的挑戰。印度空軍退役中隊長、國防分析師泰克（Vijainder K Thakur）先前指出，上次MMRCA本已由「飆風」得標，最後卻在授權生產等細節無法談妥下取消；印度海軍的P-75（I）柴電動力潛艦標案也因招標條件「過於嚴苛」，導致國外廠商紛紛退出。