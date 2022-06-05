受到新冠肺炎本土疫情持續延燒，住宿、餐飲業等行業都嚴重受到影響。國民黨台北市議員鍾沛君日前在臉書談到，用餐時間路過東區一家過去總是大排長龍的咖啡廳，裡頭一個人都沒有，更赫然發現常去的燒肉店已經歇業，還在營業中的店家，無不咬牙苦撐，因此在總質詢時，特別要求柯市長要「加速擬定餐飲補助方案」，儘快送議會審查。

鍾沛君2日在臉書說，4月這波疫情大爆發後，民眾自主性減少用餐，餐飲業再次陷入寒冬。根據經濟部統計顯示，4月餐飲業營業額年減5.8%，終結6個月正成長；5月商總調查更指，餐飲業衰退幅度加深，平均業績掉了4到7成。業者無不疾呼，希望政府提供營運或相關薪資補貼；但北市府提出的9大紓困方案，隻字未提餐飲補助。面對各界追問，是否跟進加碼經濟部的方案，北市府則遲至現在都還沒定案。

鍾沛君指出，業者真的不能再等了！商圈人潮平均減少41%，以東區商圈為例，截至今年第1季，閒置店面逾300間，還在營業中的，無不咬牙苦撐，一些沒有拉下鐵門的業者，為了降低開支，則實施無薪假。攤開勞動部最新無薪假統計，截至5月底，全國實施人數共17193人；而台北市就多達6047人居冠，其中，餐飲業佔比居次。