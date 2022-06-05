常見在連假過後，泌尿道發炎感染的患者常會增加，除了假期中常因出外旅遊、塞車而少喝水、憋尿等原因外，性行為時一些動作，恐也是誘發病變的關鍵。臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科程威銘醫師接受《健康療天室》專訪時，就教大家兩招抗發炎的方法，也提醒5大「感染徵兆」，一定要特別注意。

小便刺痛像刀割！泌尿道生病好痛苦 醫授2招抗發炎「感染徵兆」一次看。（影音來源／健康療天室）

● 女性較易尿路感染

尿路感染發炎因其位置和程度的不同，造成的症狀也不一。常見像是膀胱炎、尿道炎，病患會有頻尿、尿急、排尿灼痛如刀割、下腹疼痛或尿道口排出分泌物等症狀。醫師提醒，尿路感染嚴重時，還會造成腎臟炎，病患可能有腰痛、發燒、發抖的症狀。當細菌擴散到身體其他部位時，還可能造成敗血症，恐危及生命。

女性的生理構造，的確比男性更易尿路發炎。主因是女性尿道較短，只有大約4公分長，一些來自腸道的細菌，常在女性外陰部滋生，再由尿道侵入膀胱，尤其在行房和懷孕時，這些細菌更易侵入。程威銘醫師指出，女性各種尿路炎的常見原因包括：

（圖／健康療天室提供）

●尿路感染應如何預防？

規律的生活、均衡的飲食、避免過度勞累、充分的飲水和良好的排尿習慣，當然是預防尿路感染的基礎。除此之外，程威銘醫師也提到，性行為時一些動作也會讓女性感染，日常保養生活細節及高危險群的注意事項包括：

（圖／健康療天室提供）

（圖／健康療天室提供）

醫師提醒，若泌尿道感染急性發作，醫師開出含抗生素的藥物時，務必遵照醫囑按時服藥並確實吃完，切勿自己認為症狀消失就停止用藥；同時急性發作期也要多補充水分，讓害菌隨著尿液排出。同時作息也要維持正常，否則泌尿道感染很容易反覆發作，屆時不但自己不舒服，也增加感染導致重症的風險，不可不慎。