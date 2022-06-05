新冠肺炎在台灣延燒，在知道多為輕症、少有重症的情況下，民眾也得留意著所謂的「死亡黑數」。臺大醫院急診醫學部臨床教授李建璋於個人粉專提醒，對年長者而言「非典型症狀」才是典型症狀，若有出現需特別留意。

●跌倒骨折PCR陽與染疫無關？疫情期間留意間接致死

李建璋教授舉例，有老人因跌倒髖關節骨折，其致死率高，需緊急開刀，而開刀前PCR檢驗為陽性；也有老人因意識昏迷懷疑中風，意外發現PCR陽性；也有老人長年洗腎，突然出現呼吸喘，經檢查為肺水腫，安排洗腎時發現PCR陽性。

像這樣難以被計算為因染疫而死，所形成的「死亡黑數」，在急診室越來越頻繁，雖看似與染疫無直接關係，但以「避免疫情帶來死亡」為主要目標看，也存在著思考當中關聯性的必要，以防間接致死。

(圖/今健康提供)

「現在死亡人數的判定主診斷是COVID才歸為COVID，但是其他診斷是COVID的死亡案例死因就由判定解決，除了呼吸衰竭為主的案例，上述案例有可能被排除在COVID死亡人數之外，但是他們的過世都和COVID無關嗎？」李建璋教授表示。

●避免成為染疫「死亡黑數」 留意長者４種非典型症狀

李建璋教授指出，年長者染疫，症狀往往不是以民眾基本認知的發燒、喉嚨痛、咳嗽為主，這些症狀其實很多年長者平常就有，例如久咳；又或者不易出現，例如發燒，症狀反倒不容易判別，往往多以上述案例的情況表現。這些非典型症狀可以歸納成４種，低燒、吐瀉、瞻妄、跌倒４大類型，提醒民眾多加留意。

1.低燒：

如民眾所知，染疫後一般人容易出現發燒，青壯年約在38.3度左右，但年長者相較不易燒到此溫度，美國感染科學會認定，年長者只要口溫37.8一次，或是37.2兩次，即可判定為發燒，是個強力的感染證據。

2.瀉吐：

關於咳嗽，除了常見年長者久咳，很多也會是直接進入呼吸喘、呼吸衰竭階段，此時已相當危急，相較之下非典型的腸胃道症狀就具有特異性，在疫情流行期間，若有出現持續嘔吐或腹瀉，也是染疫的一種表現。

(圖/今健康提供)

3.瞻妄：

瞻妄是一種突發性的認知障礙，以胡言亂語、妄想等症狀表現。病毒對一般人容易出現腦霧，對年長者、巴金森氏症患者、曾經中風者而言，感染時更可能產生急性腦功能障礙，以瞻妄表現，這也是值得注意的一點。

4.跌倒：

至於跌倒甚至骨折，這看似和染疫毫無關係，但若是以「病毒使身體倦怠而容易跌倒」來看就不難理解。教授解釋，年長者普遍長期肌少肌弱，全身性感染就可能造成倦怠，表現方式往往就是跌倒、外傷性腦出血等。

若以跌倒舉例來看，雖然原因繁多，但若是因為染疫而使得倦怠，提升了跌倒、髖骨骨折、死亡風險，這點難道不需留意？

(圖/今健康提供)

●長者快篩陰症狀卻未好轉 應PCR、早投藥，防間接死亡！

雖說準確的明列「因病毒導致死亡的人數」有其必要，但對於民眾防範死亡而言，需要合理的關注各種因病毒間接導致死亡的風險，這風險所帶來的警訊就需留意。

再次提醒，若出現上述４種情況需格外小心，先用快篩檢驗，快篩陽性就可盡早投藥。若是快篩陰性、上述症狀又沒有好轉，建議應尋求PCR診斷，不可拖延，因為此情況可能是偽陰性，快篩要為陽性，通常是在病毒量高的時候，初期偽陰性的機率達30-40%。對年長者而言，非典型往往才是典型，統計死亡人數標準應思考是否將其納入，以達更完整的反應疫情的死亡人數。