一名6歲男童，鼻咽部出現腫塊，被誤認為腫瘤，便替他安排頭、頸、胸、腹及骨盆等部位的電腦斷層（CT）檢查，結果在頭頸部發現是正常兒童會有的腺狀體淋巴組織，並非腫瘤，且其餘部位均無異常發現，然而電腦斷層掃描會讓兒童曝露於輻射的疑慮，中華民國放射線醫學會小兒影像診斷次專科委員會召集委員、臺大醫院核子醫學部主任彭信逢醫師表示，根據美國研究指出1，兒童接受電腦斷層檢查，每一次CT掃描，終身約增加0.03-0.05%罹患癌症的風險，且會「逐次累積」，建議若非必要應以其他無輻射的檢查方式替代，如超音波、磁振造影等。

●醫療機構是輻射劑量最主要來源 台灣恐有過度使用情形

每一個人每天都會曝露於輻射中，包括受到宇宙射線等天然背景輻射影響，尤其經常搭飛機的人，背景輻射值就會相對高一點。在台灣，每年每人平均接收1.6毫西弗的天然背景輻射量，除此之外，彭信逢醫師表示，「還有一個主要輻射劑量來源是醫療機構當中的游離輻射檢查工具，如電腦斷層或X光。」小朋友若接受這些檢查，就會提高輻射劑量。

台灣健保制度相當完善，比起其他國家，台灣更有方便安排到這類檢查，因此可能出現過度使用的情形。彭信逢醫師補充，電腦斷層檢查在健保當中有「部分負擔」制度，是指兒童疑似有某種疾病，需針對多處部位進行檢查，仍屬於同一筆部分負擔費用，乍看之下很划算，但是當多部位同時做電腦斷層檢查，兒童接受到的輻射劑量就會大幅增加。

●電腦斷層是天然輻射量的4-5倍

X光與電腦斷層都以X射線作為成像工具的能源來源，彭信逢醫師說明，基本上都是使用電子束或陰極射線等，打擊到陽極靶上面，放出X光射線，當X射線穿透物體時，對於不同組織例如人的骨骼、軟組織肌肉等， X光穿透能力不一樣，如果組織穿透能力高，X光穿透會較多；反之，若是組織穿透能力較低的像骨頭就會把X光遮掉，會出現陰影區域，再加上影像重組之後，因組織不同，影像呈現密度就會有所差異，依此判斷是屬於哪類組織與部位，例如腫瘤和正常組織的成像有差別，可幫助臨床醫師診斷。

正常人每年接受天然背景輻射約 1.6毫西弗，彭信逢主任表示，胸部X光劑量大約為0.02毫西弗，因此疑慮並不高，但若是傳統的胸部電腦斷層劑量高達7毫西弗，等於是天然背景輻射劑量的4-5倍。

若是多部位檢查，接受輻射範圍擴大，劑量就會更高；若是多次檢查，輻射劑量就會以倍數成長。

彭信逢主任指出，不過現今的檢查儀器可以調控劑量，以自動偵測組織接收的劑量來調控輸出的劑量，讓小朋友檢查時可以控制在成人的三分之一至二分之一劑量，約等於2-3.5毫西弗，但是如果一年做多次檢查，仍會以倍數成長。

●青少年接受太多輻射恐基因變異 若非必要建議用其他檢查替代

彭信逢主任強調，從新生兒到青少年，身體器官系統尚在成長，因此對於游離輻射更加敏感，特別是免疫系統、淋巴等組織等都還在成長中，照射到輻射線以後，將來可能產生基因變異、癌症機會比成人高，其他像水晶體或甲狀腺等，皆屬於對輻射線較敏感的部位，兒童游離輻射檢查建議慎用。

假設兒童懷疑罹患某種疾病，需要進一步檢查時，彭信逢主任建議，要思考「是不是一定要接受輻射檢查曝露才能達到臨床診療效果？」其實還有很多替代方式，例如超音波，尤其是新生兒可獲取從頭到腳包含可能病灶範圍、大小、樣態、對器官的影響等重要診斷資訊。

其他例如磁振掃描(MRI)，可在沒有使用游離輻射的情況下，針對頭、頸、肝臟、骨盆腔、頸椎、胸椎、腰椎等重要部位進行檢查，甚至比電腦斷層成像提供更豐富影像資訊。現今少子化，盡量不讓發育中的兒童接收過度的輻射量，醫療人員也應盡力替兒童的未來謹慎把關。