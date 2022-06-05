肥胖會造成許多全身性的健康問題，最常見的有心血管疾病、代謝性疾病（像是糖尿病）、關節疾病、皮膚皺摺、內分泌疾病等。由於肥胖造成的健康問題多不勝數，所以歷史上，找尋有效的減重方法，就成了醫生們的重要任務，最後促成了「減重手術」（bariatric surgery）的發展，這是至今為止，最有效且長期的減重方法—可以同時減重和解決全身性的健康問題。

●減重手術是什麼？

一般人聽到「減重手術」這個名詞，也許會想到抽脂手術，然而抽脂手術並非減重手術，我們可以從人類脂肪的分佈知道它們的差別，人體脂肪可以分為皮下脂肪與內臟脂肪，其中與糖尿病、高血壓等代謝性疾病較相關者為內臟脂肪，而抽脂手術抽取的為皮下脂肪，與代謝性疾病關聯不大，且抽取量有限，因而不能算一種減重手術。故在此說的減重手術，都是指在胃腸道方面介入，使病人吃得少或吸收少，才能達到真正減重的效果！

●什麼樣的人適合做手術？

說到減重手術，不少人會以為這樣的手術要自費很多錢，其實健保對於減重手術是有給付的，健保給付減重手術規定如下：

(1) BMI ≧37.5 kg/m2 、

(2) BMI ≧32.5 kg/m2 合併肥胖引起的高危險性併發症(第二型糖尿病患者其糖化血色素經內科治療後仍在7.5%以上、高血壓、呼吸中止症候群等)。

(3) 且需符合以下條件:

(a) 經半年以上的運動飲食控制、內科減重治療均失敗。

(b) 年齡介於20~65歲。

(c) 無內分泌系統異常或其他會造成肥胖的疾病。

(d) 無酗酒、嗑藥及其它精神疾病。

(e) 精神狀態健全，經由精神科專科醫師會診認定無異常。

從上面的規定我們可以知道，在病患要做手術之前其實要經過很多程序，不只要BMI超過一定標準，還必須做過其他減重治療失敗，最後還要經過精神科醫師的認定，確認患者的肥胖並不是因為精神疾病引起，才能接受手術。

這麼多的程序其實就是避免在不該進行減重手術的人身上做了手術，所以如果懷疑自己的身材已經到嚴重的病態性肥胖，可以到門診進行評估，經過詳細的問診和檢查，專業的醫師會提供最適合你情況的選項！

(示意圖/Shutterstock)

●減重手術要怎麼做呢？

減重手術在歷史上的發展已經超過50年，早期外科醫師認為病患肥胖可能肇因於消化吸收過剩，因此最早的減重手術以小腸繞道為主，當時的手術均是開腹手術，術後傷口大常會造成病人不敢動，使得這些病態性肥胖的病人心血管問題更加重，因此早期減重手術死亡率較高。

另外當時的手術方式以小腸繞道為主，如果繞道過少瘦身效果不佳，繞道過多則會造成嚴重的營養不良，成效差異性大、副作用多、死亡率高，病人避之唯恐不及。

直到1980年代，縮胃手術的概念開始興起，再加上微創手術的蓬勃發展，病人術後住院天數短、恢復快且疼痛較低，讓減重手術的術後併發症大大降低。到目前為止，以腹腔鏡進行減重手術就成為世界主流。

而縮胃手術實際上又是怎麼進行的呢？現在最主流的方式是胃袖狀切除手術（Laparoscopic Sleeve Gastrectomy），做法是切除較大彎曲部分的胃[1]，以減少胃的容量，讓患者的食量變成大約150毫升左右，一年下來大約可以減少25%左右的體重。由於切除了大部分的胃，所以也會減少飢餓素（ghrelin）的分泌，使患者吃少之外也不會有飢餓感。

到這裡也許你會想，減少25%的體重似乎不是太多，以一個155公分，100公斤的女性為例，她本來的BMI換算下來是42左右，進行胃袖狀切除手術後，她一年後的體重大約是來到75公斤，BMI則變成31左右，仍是處於中度肥胖的身材。

沒錯！減重手術並無法使人從重度肥胖變為苗條的模特，但對於減少肥胖相關的併發症而言，已經是綽綽有餘了。

如果覺得減少25%的體重不夠，還有另外一種手術叫做「胃繞道手術」（Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass），同樣是以腹腔鏡進行，和胃袖狀切除一一樣是限制胃容量，不同的是，胃繞道手術同時跳過 100-300cm的小腸的吸收，使得體重可以減少更多，一年約可下降 30%的體重，不過由於腸道被繞道的緣故，這個手術也容易造成營養素的缺乏，術後要補充鈣、維生素D、維生素B12、鐵劑等營養素，還有可能因為食物太快進入小腸造成噁心不適感（Dumping syndrome）。

●有沒有什麼後遺症？

→胃袖狀切除手術

現在做完胃袖狀切除手術病患最常出現的問題是胃食道逆流，根據研究，大概有三成的病人接受胃袖狀切除後會出現症狀，或讓本來的症狀加劇。

不過症狀經過藥物治療（例如氫離子幫浦抑制劑）多能緩解，相較於肥胖造成的心血管併發症而言，還是利大於弊。另外長時間有些病人還是會因為胃的擴張而增加食量，如果沒有控制甜食的攝取還是會復胖。

→胃繞道手術

而胃繞道手術的後遺症大多是以營養素缺乏為主，若病人術後的服藥順從性不佳，沒有按時補充缺乏的營養素，可能過了幾年會因為嚴重貧血的症狀再次回到診間。也是因為術後飲食的調控複雜，這個胃繞道手術通常不會作為手術的首選。

(示意圖/Shutterstock)

●做了減重手術，就可以不用吃糖尿病的藥了？

腸胃道的功能除了消化、吸收之外，和我們身體的代謝，像是血糖調控、賀爾蒙的分泌等等也有很密切的關連，經過減重手術的病人，不只體重減輕，有研究發現肥胖合併第二型糖尿病的病人，血糖控制情形獲得大幅度的改善，且效果在體重瘦下來前就很顯著。

舉例來說，術後原本每天定時要打胰島素的病人，或許可以單純靠口服血糖藥便可控制血糖，甚至連藥物都不需服用，大大減少了糖尿病治療帶來的不便。當然並非所有第二型糖尿病病人都適合接受手術，目前研究顯示只有合併肥胖的第二型糖尿病病人才適合做手術。

減重手術的目的並非只是讓身材變地更好看，一個嚴重肥胖病人在經過減重手術後無法保證會成為模特兒身材，只能從大胖變成小胖而已，然而減重手術最重要的是，可以顯著減少肥胖伴隨的心血管併發症和全身性代謝問題，而且對於第二型糖尿病伴隨病態性肥胖的病人來說，經過減重手術後甚至能不吃藥就控制好血糖。