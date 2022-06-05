台灣近日新冠肺炎本土疫情依然相當嚴重，對此總統蔡英文昨（4日）端午連假第二天前往彰化基督教醫院視察，她除了關心第一線狀況，也向醫護的付出表達感謝。

蔡英文表示，隨著疫情發展的走向，相較於北部已經逐漸下降的疫情，中台灣的確診人數正在攀升，近期可能到達高峰。「包括彰基，所有中部的醫護人員和防疫人員，工作也會更加繁重」。

蔡英文也直言，自己知道疫情期間，家長們最擔心的就是小朋友的防疫與兒童醫療量能的問題。她指出中央和地方都推動各項措施，守護全體小朋友的健康，其中包括建立兒科重症遠距會診平台，全國共有11家醫學中心輪流排班會診。另外，如在彰基提供的視訊門診很方便，目前全國也有177家醫院一起開設線上遠距兒童門診。

蔡英文最後指出，這幾天許多家長利用假期帶小朋友接種疫苗，她要感謝大家的配合，也指出台灣的兒童疫苗相當充足。而提升孩子的保護力，「除了中央快速配送疫苗，也需要地方政府和第一線的醫護夥伴共同行動」，她喊話中央會和地方繼續密切合作，一起照顧好我們的孩子和國民。

貼文發出後也引起大量正反網友留言，儘管有網友留言道「總統加油」、「辛苦了」表答對蔡總統的支持，但有更多的網友痛罵蔡英文「那也是醫護做的，而指揮官與您做了啥？」、「沾著醫護人員辛苦守住的成績，你們好意思嗎？」、「我們的總統在FB第一線守護」、「如果不是民怨，會走出總統府跟官邸嗎？」、「很多長者小孩都走了，不知蔡總統端午佳節愉快嗎？」