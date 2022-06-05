空軍官校於31日時發生教練機訓練意外，飛官少尉徐大鈞在當日上午8時3分駕駛一架AT-3教練機進行訓練飛行時，突然在雷達光點上消失，空軍官校抵達現場後確認是墜機意外，並在現場發現男性遺體，確認徐大鈞殉職。對此，前立法委員郭正亮更是痛罵蔡政府的效率，「顯然就是交機太慢，導致悲劇重演」，引發討論。

空軍官校於5月31日時發生教練機訓練意外，飛官少尉徐大鈞當天上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，不幸殉職。圖為搜救人員於岡山區田厝一路附近發現機體殘骸。（中央社）

空軍司令部表示，殉職的徐大鈞今年23歲，為空軍官校110年班學員，總飛行時間116小時，本機種飛行時間24小時，設籍新北市、未婚，於5月18日進行本機種的首次單飛，曾進行多次雙飛訓練，今天為第2次單飛訓練，先由教官帶飛一次，確認其狀況正常，才讓他進行單飛練習，且徐大鈞起飛後曾回報各狀況正常，不料雷達光點突然消失。

對於AT-3服役近40年，蔡政府「國機國造」緩不濟急，郭正亮5月31日時在節目《少康戰情室》中提到，「這個顯然就是交機太慢，因為我們前面的AT-3是在1980年建案，1984年就交機60架」，結果被這個2017年的建案，搞到現在第5年了才交3架，那當然就是飛這個老飛機嘛，而這樣風險就高，所以郭正亮認為「這個就是政府的效率，導致悲劇重演」。

律師葉慶元也說，這不單純是效率的問題，是政府做決策的改變，蔡政府本來要購買義大利很成熟的教練機，但卻做了決策改變，原本這也是要跟漢翔合作的，不完全是外購，它還是會提升台灣的國防工業能力，不過蔡英文政府卻做了決定「我不要這樣子，我要自己造」，結果最後導致新的飛機跟不上來，造成國軍人命的損失，這讓葉慶元直言「這是要有人負責的」。