特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）預告特斯拉將裁員10%，並暫停招聘新進員工。有專家分析，特斯拉最終恐會有40%的員工離職，因為馬斯克不時做出爭議性發言，以及他言行對股價造成的影響，遲早會面臨員工去留問題；依特斯拉目前員工數量計算，等同近4萬名員工走人。

路透社3日獨家獲得特斯拉內部給主管層級的一封電子郵件，揭露馬斯克下令暫停招聘新員工，並計畫裁撤10%員工。另外，馬斯克在發給全體員工的另一封電子郵件解釋，因為許多領域出現冗員，裁員主要適用受薪員工，仍會持續招聘時薪制員工。

路透社今（4日）報導，馬斯克先前下通牒要求員工回公司工作，每周進辦公室時數必須達40小時以上，未達標者視同離職，然而，這與其他科技巨頭彈性的辦公模式形成明顯對比。

疫情期間，許多科技業員工愈發習慣居家辦公，拒絕回到辦公室。一名跳槽到Google母公司Alphabet的前特斯拉工程師表示，他每周僅需進辦公室3次，且不少團隊成員也都居家辦公。

這名前特斯拉員工強調，「工作效率並沒有因為居家辦公而降低，反而員工更快樂」。

另一名前特斯拉工程師說，在2020年疫情嚴峻間，他兩度感染新冠肺炎，在辦公室工作感受到極大壓力，之後便跳槽到蘋果（Apple）。

薪酬談判諮詢公司10x Ascend創辦人所羅門（Michael Solomon）從馬斯克行徑分析，第一、馬斯克經常做出爭議性發言，第二、他的言行對特斯拉股價造成嚴重打擊，若情況持續下去，遲早會面臨員工去留的問題。

一名前特斯拉經理將特斯拉的股票分紅獎勵形容為阻止員工離職的「手銬」，許多員工會等待股價反彈，但若是股價持續低迷，可能會讓員工離職的念頭愈來愈深。

史丹佛大學經濟學教授布魯姆（Nicholas Bloom）認為，特斯拉正在讓自己走向大規模離職潮。他預估僅有60%的員工重返辦公室，約10%會被開除，另外30%則將另尋其他工作。

根據特斯拉今年2月提交給美國證券交易委員會（SEC）的年度財報顯示，截至去年底，特斯拉員工人數為99,290人，若以上述預估會有40%員工離職，意味著特斯拉將流失近4萬名員工。