紅遍全台擁有14萬粉絲的大仁哥脆皮桶仔雞，4日晚間在臉書粉專宣布無限期歇業，消息一出引發網友暴動，短短幾小時湧入1300多則留言，直呼不捨，至今還有人不敢相信，「是不是愚人節啊」。

大仁哥桶仔雞在臉書PO文：「謝謝創業3年來一直支持我們的雞粉~對不起~ 正式宣布：無限期停烤」，無預警的歇業消息，讓粉絲們都大為震撼。

不少人不敢置信，湧入底下留言：「我才吃過一次耶」、「不是吧，今天才買到烤雞說」、「今天不是愚人節吧」、「不要開玩笑好嗎」、「今天沒排到，想說明天再努力，結果突然說歇業...」，另外不少人則給予祝福：「休息一下也好」，還有人詢問是否因最近雞隻實在太貴，成本不堪負荷，但店家至今沒有公布原因。

大仁哥桶仔雞主打在桶裡放入甘蔗炭火直烤，因此出來的烤雞不但皮脆，還會帶有特殊蔗香，廣受歡迎，只要開攤，攤前永遠都是人山人海，加上採取全台流動式攤販的營業方式，在各地都有粉絲，由於生意實在太好，因此饕客只能透過粉專預約，否則根本吃不到。