前台北市議員羅智強4日晚間在臉書點名，期盼桃園市長參選人張善政「大局為重」，張善政稍早在臉書發文，對造成紛擾致歉，指溝通不夠周延。張善政也說，年底的選舉必是硬仗，團結都不一定能贏，期盼立委呂玉玲、羅智強貢獻卓越智慧，扮演建設新桃園過程不可或缺的關鍵要角。

國民黨在桃園市長提名引起爭議，黨主席朱立倫突然提名前行政院長張善政，第一時間讓已表態參選的呂玉玲、羅智強感到錯愕。羅智強4日晚間在臉書抨擊朱立倫，指他是選戰最大破口，也期盼張善政大局為重。

張善政在臉書發文，指接受國民黨徵召，是經過一番深思熟慮後做出的決定。一旦承諾，自應全力以赴。但在徵召過程中，因溝通不夠周延，引發不小的爭議，深感抱歉。他也對呂玉玲、羅智強，議長邱奕勝表達抱歉。並提到邱已經諒解，羅也願意共同為桃園打拚。

他提到，非常感謝2人不計個人得失的胸襟器度，呂玉玲進行感恩之旅，也沒有對他批評。又公開表示尊重黨中央的安排，並體諒我連日的忙碌，令我非常感心。

張善政又說，桃園市長鄭文燦市政用力很深，年底選舉必然是硬仗，國民黨團結都不一定能贏，何況是不團结甚至分裂。他說，相信不久的將來「和邱議長、呂委員與充滿戰鬥力、創意的智強兄，一定會成為最堅强的團隊。再加上鲁明哲委員、萬美玲委員以及國民黨在地的議員、基層村里長。」一定能夠讓市民給他們改變桃園的機會。

他最後說，盼望呂玉玲及羅智強能貢獻他們卓越的智慧，扮演建設新桃園過程中不可或缺的關鍵要角。