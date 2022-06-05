【愛傳媒朱亞君專欄】十年一度的牙科大進廠之旅正持續地展開。​本來上週要去拔左下智齒的，但右下智齒拔掉才滿頭七，說甚麼都要再延一個七。​

​雖說延了一週，但四天前就開始心煩。​

很像小時候期末考前夕，躲進棉被的那一刻，心裡總存一絲妄念：啊，會不會明早醒來，教務處已被一把大火燒掉，把考卷都燒光光？（別檢舉，這不是仇恨言論，單純一個賣火柴小女孩的絕望心願）​

結果才心煩著，另一顆牙就開始痛了⋯⋯不確定是物理性，或是心因性，總之，他痛痛痛痛了起來。這很像希望教務處燒掉，結果自家廚房卻先著了火，但管他怎麼燒，於我更像一根救命的繩子。​

今天如同逃過一劫的，坐在診療椅上，無辜的死皮賴臉的跟牙醫說，要不，我們先處理這顆痛牙，拔智齒就再延一週吧？​（另一個七倒數又開始了。離開你，真是一場逃命⋯⋯）

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愛你愛得​

死去活來​

愛你的我死去​

現在的我​

才​

活了下來​

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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