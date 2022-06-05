清晨猛一搖！規模3.9極淺地震 台東最大震度4級 06:312022/06/05 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清晨猛一搖！規模3.9地震 台東最大震度4級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東近海清晨地牛翻身！最大震度台東縣4級。 根據中央氣象局的地震報告，今（5日）清晨5時36分發生芮氏規模3.9的有感地震，震央位於台東縣近海，地震深度25.9公里，屬極淺地震。 各地最大震度： 台東縣4級 花蓮縣、南投縣1級 患怪病成轉捩點！八點檔一姐不願等通告 變身斜槓女王 諷刺綠營防疫亂象！他變身「強泥戴普」猛酸蔡政府：鬼話少說一點 捍衛戰士看一半影廳天花板掉下來 高市府開罰6萬 #台東縣 #清晨 #最大震度 #4級 #猛一搖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿原艾草洗手水 清潔護手一次到位 15:162022/06/04 生活 警界再爆醜聞！北市偵查隊長疑酒後性騷女子 下場曝光 20:192022/06/04 社會 《營業中》挑戰60人員工餐好崩潰 炎亞綸竟誇海口：目標接婚禮場 18:182022/06/04 娛樂 兩岸一家親》兩岸青年端午穿越 原來都有粽子南北之爭 00:002022/06/04 兩岸徵文 一圖掌握你「再度確診」新冠的機率 研究曝3個月後抗體失效 00:032022/06/05 國際 中職》本季初登板繳7局好投 羅力和丘總相約「下一次」 21:272022/06/04 體育 瞄準年輕人 買美股手續費均一價 04:102022/06/04 產業特刊 王毅會見東帝汶總理 一帶一路一網一路一港落地 12:462022/06/04 兩岸 兩項疫苗覆蓋率全國第一 張麗善：與縣民一步一腳印抗疫 11:332022/06/04 生活 乳癌名醫確診一天吃5顆蛋 親授加速康復5秘訣 19:032022/06/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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