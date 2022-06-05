台東近海清晨地牛翻身！最大震度台東縣4級。

根據中央氣象局的地震報告，今（5日）清晨5時36分發生芮氏規模3.9的有感地震，震央位於台東縣近海，地震深度25.9公里，屬極淺地震。

各地最大震度：

台東縣4級

花蓮縣、南投縣1級

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