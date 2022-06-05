近期美國與加拿大兩國爆發多起 A 型肝炎（Hepatitis A）感染的案例，經美國食品藥物管理局（FDA）調查後發現可能與大型超市所販賣的草莓有關。目前當局呼籲餐廳、零售業與消費者停止供應與購買來自兩大牌的新鮮草莓，已購買的草莓則應丟棄避免感染。

●FDA 與 CDC 聯手調查的 A 型肝炎爆發案

A 型肝炎為病毒感染所致的急性肝臟炎症，通常透過糞口感染，其病症有發燒、全身性倦怠、食慾不振、嘔吐及噁心等。雖不會導致慢性肝炎，致死率也較低，但約 10 至 15% 的患者在半年內可能會有症狀復發的情形。

此外，A 型肝炎通常於成年人或較大的兒童較容易出現症狀，其嚴重程度還會隨年齡增加而加重，反之，6 歲以下的兒童症狀則通常較輕微或無症狀。目前最有效預防 A 型肝炎的方式僅有接種疫苗，一般施打一劑後就可產生保護抗體，施打兩劑則可維持免疫力長達 20 年以上。

根據美國 FDA 於日前公布的聲明指出，自 3 月底起至今，美國加州、明尼蘇達州（Minnesota）與加拿大等地區已共有 17 位民眾感染了 A 型肝炎，其中 12 名患者更已住院治療，所幸目前還未有死亡的案例。

不過當局也隨即與美國疾病與管制預防中心（CDC）著手展開調查，發現來自 Freshkampo 與 H-E-B 兩牌子的有機草莓可能為罪魁禍首，於是指出凡是自 2022 年 3 月 5 日至 4 月 25 日之間自沃爾瑪（Walmart）、Trader Joe’s 等九家超市購買的草莓雖已過期，但也不應冷凍儲藏備用，皆應立即丟棄。

前陣子歐美等國也爆發一百多起起兒童感染不明肝炎的案例，WHO 針對此全球性流行感染事件表示，需要進一步研究新冠疫情流行期間兒童對腺病毒傳染易感性（susceptibility）增加、與新型潛在腺病毒出現等因素。