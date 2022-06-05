今年最久一波梅雨季要來了，氣象專家吳德榮表示，周二起第3波梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊，一直持續到下周二（11日），一連8天都有劇烈天氣及大量降雨機率，氣象局預報，周二、周三台北氣溫從31度跌到1字頭，低溫下探19度。

周二起因為降雨影響加上鋒後東北風，北台灣氣溫轉涼，低溫探19度。(氣象局提供)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，明（6日）滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有強對流發展的條件。周二至周六（7至11日），梅雨季第3波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。

吳德榮表示，下周日至周二（12至14日)）滯留鋒仍在台灣附近徘徊，西南季風偏強，台灣尚未脫離多雨的天氣型態，第3波滯留鋒將是今年梅雨季影響最久的一波。

氣象局指出，周二至周六（7至11日）受梅雨滯留鋒影響，降雨明顯加上鋒後東北風，北台灣有轉涼的感覺，周二、周三低溫下探19度，一直到周六氣溫都在21至24度徘徊。

今天天氣部分，吳德榮表示，今（5日）台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫36度左右，注意防曬、防中暑。受西南季風影響，上午西南部有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，午後中南部地區及北部、東半部山區有局部性陣雨或雷雨的機率。