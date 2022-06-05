繼昨日批朱立倫欺騙社會大眾、欺騙桃園人，已經是一個失格、失信也失能的領導者後，羅智強昨日深夜在臉書暗示，「選擇困難的道路！」

羅智強昨日傍晚先在臉書呼籲張善政以大局為重，對張善政院長提出「公正、自信、無私」要贏桃園市長的三個建議，也請張善政看看苗栗的「東南自保運動」

「不要成為朱立倫踐踏程序正義的共犯」，期待張善政能有「大局為重」的智慧與風骨。

張善政在臉書回應，指接受國民黨徵召，是經過一番深思熟慮後做出的決定。一旦承諾，自應全力以赴。但在徵召過程中，因溝通不夠周延，引發不小的爭議，深感抱歉。他也對呂玉玲、羅智強，議長邱奕勝表達抱歉。並提到邱已經諒解，羅也願意共同為桃園打拚。他最後說，盼望呂玉玲及羅智強能貢獻他們卓越的智慧，扮演建設新桃園過程中不可或缺的關鍵要角。

不過，羅智強深夜在臉書指出，不管明天他選擇了什麼困難的道路，還是有很多不離不棄的好朋友，特別是高金素梅。

羅智強似乎暗示，他會選擇一條困難的道路！