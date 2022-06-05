衛福部公布的確診、死亡數據近日連續出包，昨（4）日疾管署官網竟顯示全台有22815人染疫身亡，引起各界討論。網友除了質疑是否該罰300萬以外，更有人將之與上回衛福部出包的數據做結合，一算後發現驚人情況。

據指揮中心資訊，至目前為止染疫病歿人數應為2815人，但媒體人黃揚明昨日在臉書指出，CDC官網的死亡人數爆衝至22815人，錯誤時間持續了數個小時仍一直在官網上。事後指揮中心發言人莊人祥指出，該數據在下午人工維護時誤植，已於晚間9點進行修正，9點半前後官網就會更新為正確數據。

此次事件引起許多網友討論，不少人質疑「疾管署不用罰300萬？」「這個不用裁罰嗎？公然造謠」、「不小心洩漏真實數字？」「該不會又是下意識說出了心裡話」、「是出包，還是不小心露出真相？」「轉發該訊息，會不會被300呀？」

此外，還有PTT鄉民想到，衛福部LINE提供的資訊圖卡也曾在本月2日出包，當時圖片顯示全台累計確診達到「11,366,748」人，10多分鐘後才緊急修正；該鄉民將本次出包的22815人病歿與日前出包的確診數1136萬多人做結合，一算發現如此一來的死亡率為千分之二左右，質疑「也挺合理的，搞不好真的是機密文件流出？」

針對單日確診死亡人數不斷上升，指揮中心指揮官陳時中5月底時曾表示，台灣Omicron的致死率僅每百萬人0.2，與其他國家相比並沒有特別高，發生率則是每10萬人46.2；不過他也強調，台灣疫情僅走到中段，相關數據僅供參考。