蘋果2022全球開發者大會（WWDC）6日（台北時間7日凌晨1點）登場，執行長庫克將隆重發表iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9、tvOS 16等最新軟體，但市場盛傳已久的AR/VR頭戴式裝置可能不會亮相。

內建於iPhones和iPads的全新作業系統iOS 16，強化「通知」功能，重新設計鎖定螢幕，更新「訊息」（Messages）、「健康」（Health）應用程式。

蘋果可能在周一的WWDC上發表M1處理器的後繼產品M2，將應用於新一代麥金塔電腦（Mac），據傳今年最新款的MacBook Air就是搭載M2晶片。

蘋果有時會選在WWDC推出最新硬體產品，通常是Macs。2019年的WWDC，蘋果即發表6,000美元的Mac Pro。

不過市場盛傳已久的蘋果擴增實境/虛擬實境（AR/VR）頭戴式裝置，在6日WWDC上亮相的機率不大。

針對內建於AR/VR頭戴式裝置或擴增實境眼鏡的全新apps及軟體，蘋果或許會在WWDC上討論。蘋果也常利用WWDC的場合，發表新版的擴增實境開發工具ARKit。

據外媒披露，蘋果料在WWDC發表改版的Apple TV機上盒，功能更強大作為智慧家庭核心。智慧手錶Apple Watch除改善硬體設計，全新作業系統watchOS 9強化健康應用功能，同時導入新的省電模式。

有別於前2年礙於疫情舉行純線上會議，今年WWDC最大的差異在於，邀請數百位軟體開發商、媒體記者和學生，親臨蘋果的加州庫柏蒂諾總部，觀賞預錄的新產品影片發表、參觀總部園區與軟體開發商對談。

這雖然與疫情前多達6,000人出席聖荷西WWDC的盛況差遠了，但意味蘋果終於可揮別線上發表新產品回歸正常。

本月的WWDC脫離純線上模式，也是為今年秋季的新品發表會暖身，蘋果希望今秋能恢復到疫情前，在現場觀眾前發表iPhone新機，甚至可能是果粉引頸期盼已久的AR/VR頭戴式裝置，以求獲得立即迴響。