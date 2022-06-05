5月非農就業報告報佳音，澆熄市場對聯準會（Fed）暫停激進升息的期待，3日美股三大指數收低，周線全面收黑。本周投資人料聚焦最新通膨數據有無觸頂，這攸關是否會觸發美股反彈行情。

本周發布的重大經濟指標不多，同在周五（10日）出爐的5月消費者物價指數（CPI）和6月密西根大學消費者信心最受矚目。

預料5月CPI相較4月會略為降溫，部分經濟學家據此認為，這證實美國通膨已觸頂。National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）預測，5月CPI年升8.2％，升幅小於4月的8.3％。

霍根指出，3月CPI年增率飆上8.5％創40年新高，可望自此峰點開始趨緩，到今年年底前降至8.5％的一半。

該分析師表示，若CPI數據接近預期甚或優於預期，投資人會更正面看待股市。他說儘管美股上周表現又見黯淡，5月底的勁彈有助提振投資人信心。

上周五道瓊工業指數收跌348.58點或1.05％，報32,899.7點；標普500指數終場跌1.63％，收在4,108.54 點；那斯達克指數收跌2.47％，以12,012.73點作收。

前一周周線強勢收紅的美股，在上周豬羊變色收黑。道指周跌0.94％，標指周跌1.2％，那指周跌0.98％。

科技股為主的那指上周五跌幅達2.5％，主要受權值股蘋果與特斯拉拖累。摩根士丹利對App Store成長放緩衝擊整體業績示警，蘋果股價收跌3.9％。特斯拉則因執行長穆斯克昭告裁員1成且看衰經濟，股價重摔9.2％。

美國勞工部3日發布的5月非農就業報告報喜，就業人口增幅優於預期。雖說勞動市場依舊緊俏，多少驅散經濟衰退疑雲，但投資人擔心Fed貨幣政策會加強緊縮，美股因而賣壓沉重。

投資人原本期待上月30日陣亡將士紀念日之前的強勢反彈格局能延續到上周，結果令人失望。對此嘉信理財首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）指出，5月底美股勁漲比較像是典型的熊市反彈，並非牛市的開端，恐怕在6月引發更大的賣壓。