總冠軍賽G1意外落敗的龐大失落感，連勇士招牌球星柯瑞也都承受不了！柯瑞在5日訓練後表示，「G1輸球後我有點失眠，我們全隊都有點心煩意亂，在休息室內大家也很難過，但我們必須向前看了，G2首節我們就必須帶著絕望感打球。」

「塞爾提克確實是一支很好的球隊，我們在總冠軍賽G1犯了一些錯誤，他們很好的抓住我們的錯誤，更藉此懲罰了我們，」柯瑞表示，「但我們也經歷過失敗，所以我們沒有感覺到任何驚慌，接下來的總冠軍賽G2不能再讓勇士球迷失望。」

柯瑞也特別提到總冠軍賽G1表現欠佳的替補後衛普爾，「普爾不需要改變他的打球方式，我給他的建議很簡單，就是繼續做他自己，享受比賽就好。」

總冠軍賽G2將於6日上午9點繼續在舊金山大通中心進行，目前雙方出場存疑球員名單跟G1一樣，勇士是小培頓、歐托波特與伊戈達拉，塞爾提克則是羅伯特威廉斯，不過這4名球員應該都可以在G2上場，就看他們分別能打多久時間。