Max Scherzer's dogs have different colored eyes



I freaking love this pic.twitter.com/U6huojcxc7 — Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) August 5, 2021

大都會王牌投手「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）不幸被自己的狗咬傷右手，原先傳出被咬傷的是左手，結果證實是他投球的右手。幸好傷勢輕微，薛爾瑟表示「這不會影響我的復健進度」，他目前因為左腹斜肌拉傷正在休養，最快要7月初才能回歸。

薛爾瑟推文說明，他的狗Rafi在奔跑時弄傷了腿，倒在地上哀號，薛爾瑟伸手過去安撫，不慎被咬了一口。「很幸運那不是很嚴重的咬傷，我休息了一天沒有練球，隔天就能繼續練。這未影響我的復健，完全沒必要小題大作。」

自幼患有「虹膜異色症」的薛爾瑟，左眼是棕色的，右眼是藍色的，這成為他的招牌特色之一。當年老虎隊製作的薛爾瑟搖頭公仔也加入了這個特徵，薛爾瑟曾表示，他已經接受並樂觀看待自己的異色瞳。「不管你們喜不喜歡，這就是我。」他因此收養了幾隻患有同樣症狀的狗，可能包括這次咬傷他的Rafi。

大都會游擊手林鐸（Francisco Lindor）最近也發生類似的倒楣事，他在自己的飯店房間被門夾傷中指，為此缺陣1場比賽。薛爾瑟和林鐸是大都會最高薪的球員，一些球迷看了不免膽戰心驚，「老天，保護好你們的手啊。」另有球迷開玩笑勸薛爾瑟乾脆改養貓比較好。薛爾瑟本季出賽8場，戰績5勝1負，自責分率2.54。