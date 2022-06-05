再拋震撼彈！若張善政補足程序正義 羅智強：我退出桃園市長選舉

羅智強桃園祈福之旅5日從新屋區出發，他再度砲轟張善政成為桃園市長參選人缺乏程序正義，連續3天要對張提出的建言，今天第1天是「沒有公正何來善政」，要求張補正程序正義，建議張院長應該要向黨主席朱立倫、黨中央嚴正表態，「告訴黨中央不接受沒有程序正義之下的徵召」，他也提前預告明天建言則是「無私」，「只要張善政願意補足程序正義，羅智強立即宣布退出桃園市長選舉。」

羅智強說，要讓張善政知道4日桃園市議員梁為超公布中時艾普羅民調，桃園市有48.9％市民反對沒有程序正義直接徵召張善政，只有13％的人可以接受，要知道所有事情理念公平是最重要的，張善政是在黨中央粗暴不公的制度之下、沒有程序正義之下提名出線，但是他卻沉默不語，很多桃園市民認為他是程序不正義的共犯。

羅智強說，建議張院長應該要向朱立倫、黨中央嚴正表態，告訴黨中央不接受沒有程序正義之下的徵召，有信心只要透過初選民調和所有的人公平競爭，張善政有信心能贏過其他參選者，才能讓大家心服口服，他一但有這樣的魄力與決心，在桃園才有贏的機會。他也說，明天、後天分別針對「無私」與「自信」向張提出建議，第二策要怎麼做秉持就是無私，這部分不容易，張善政如果願意補正程序正義，他願意立刻退出桃園市長選舉，願意接受就專心當個抬轎者。

羅智強怒批張善政成為桃園市長參選人程序不正義。(呂筱蟬攝)

針對張善政民調僅微幅領先民進黨可能的人選，羅智強說，這就是警訊，民進黨還未針對程序正義出手，張善政說要團結、大局為重他也認同，但團結是要團在程序正義的信念之下，是要團結在讓人民尊敬的信念之下，沒有程序正義的起手式，民進黨也不會放過張善政，當民進黨打出投張善政就是投朱立倫，當民進黨跟大家說張是在程序不正義之下而出爐的候選人，張善政如何面對這些問題，2016年國民黨在換柱之後朱立倫訴求無理念的團結，人民並沒有買單。他也說，現在他已經不想和朱立倫對話，但對於張善政還懷抱著信任與信心，才願意當烏鴉說不好聽的話，希望張善政體諒並體察桃園民情。

他也說，要向張善政提出的3個建議都有其複雜性，並不是程序正義做完功課就做完了，在程序正義做到後才能讓桃園人心服口服，化解工作才有可能往前走一步，否則將心比心張善政院長把自己置於羅智強、呂玉玲的處境，請問沒有服眾的程序如何向支持者交代？而他自己相信的大局就是程序正義，但不公不義發生時張善政是受益者他卻不說話，如果這問題沒有解決的話，也將成為張善政未來選舉正當性的破口。

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