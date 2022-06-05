45歲的哥倫比亞拉丁天后夏奇拉（Shakira）2011年與西班牙足球明星皮克（Gerard Piqué）宣布交往後，原本是人人稱羨的一對，沒想到卻在昨（4）日宣布結束近11年的感情，而分手原因曝光，令粉絲相當心疼。

根據路透社的報導，現年45歲的夏奇拉在2010年的南非世界盃足球賽舉行時，因受邀演唱比賽主題曲「聖盃之役」《Waka Waka》，而與現年35歲的皮克合作拍攝歌曲MV，兩人因此擦出愛的火花，在2011年宣布交往，這11年間夏奇拉陸續生下2名兒子，並經常透過社群媒體分享甜蜜生活。

但根據法新社的報導，2月情人節時才在社群媒體上公開放閃的兩人，近日卻傳出已經分居多時，昨日他們也發表共同聲明表示「我們很遺憾地證實我們分手了。但為了我們孩子的幸福，我們要求尊重我的隱私。因為孩子的一切是我們最優先的考量，感謝大家諒解」，令外界相當震驚。

而根據西班牙媒體的爆料，兩人分手的主因，是因為皮克被夏奇拉抓到與另一名女子出軌，而且這還不是第一次偷腥被抓包，先前他就曾拍到與好友理卡德普奇（Ricard Puig）一同現身高級夜店，身邊也有女子陪伴，讓夏奇拉忍無可忍，決定斬斷11年情。

事實上，夏奇拉雖經常透過社群媒體公開放閃，但自3月份之後就被眼尖的網友發現她的IG上再也不見皮克的身影；上個月夏奇拉帶著2個兒子前往西班牙伊必薩島度假時，皮克也並未同行。另外，夏奇拉在4月份所發行的新單曲《Te Felicito》（恭喜你），歌詞中充滿了遭人背叛、情傷等內容，不難看出兩人當時已情變。