南韓軍方表示，北韓今（5）日向東部海域發射8枚彈道飛彈，美韓昨（4）日才結束聯合軍演，這是今年以來北韓第18次武力示威，也是南韓新總統尹錫悅上任以來平壤第3度挑釁。

北韓3月公布最高領導人金正恩親自指導試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17」（Hwasong-17）的畫面。

綜合韓聯社、路透社報導，韓國聯合參謀本部今日表示，北韓今日從平壤的順安（Sunan）地區向東部海域發射8枚短程彈道飛彈，南韓正分析飛彈的發射距離及高度等數據，日本共同社也引述政府消息人士指出，北韓發射多枚彈道飛彈。

南韓軍方先前表示，北韓至少發射一枚種類不詳的彈道飛彈，韓聯社則引述消息人士指出，北韓疑似從2個地點朝東海發射多枚彈道飛彈。

值得注意的是，這是北韓今年以來第18次武力示威，也是南韓新任總統尹錫悅上任以來北韓第3次挑釁。

此外，南韓與美軍昨日才結束睽違4年的首度聯合軍演，美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）昨日也才結束訪問首爾行程，他3日與南韓外交部朝鮮半島和平安全事務特別代表金健（Kim Gunn）及日本代表船越健裕（Takehiro Funakoshi）就緊急因應計畫會面，有跡象顯示北韓正準備進行2017年以來的首度核子測試。

金星容表示，華府明確向平壤傳達透過外交解決紛爭的開放態度，甚至願意討論鬆綁制裁等問題。

上周美國呼籲聯合國對北韓近期的一系列彈道飛彈試射進行制裁，不過提議遭到中國大陸及俄羅斯否決。

美韓昨日結束在沖繩附近國際公海的3天聯合軍演，此次演習包含空防、反艦、反潛、海上攔截行動等，參與演習的包括美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）及其他主要軍艦。

上月10日就職的尹錫悅已與美國總統拜登達成協議，提升雙邊軍演行動以恫嚇北韓。北韓先前多次批評美韓聯合軍演代表華府對平壤的「敵對政策」仍持續。

拜登5月25日結束南韓、日本的訪問行程、返回美國途中，北韓也一連發射洲際彈道飛彈（ICBM）、短程彈道飛彈（SRBM）等3枚飛彈。