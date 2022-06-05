根據《紐約時報》資深記者史坦爆料，獨行俠很有興趣留下本季表現突破的布朗生，更預計開出超越暴龍2020年續簽范維利特的4年8500萬美元合約，因為即將成為完全自由球員的他，目前不僅獨行俠想要留他，尼克與活塞都有興趣招募。

布朗生本季表現突飛猛進，不僅例行賽場均16.3分、4.8助攻與3.9籃板，來到季後賽更拿場均21.6分、4.6籃板及3.7助攻，是獨行俠一路爆冷殺進西區冠軍賽的功臣之一，他也很早就放話想要續留達拉斯打球，問題還是開出價碼高低。

目前尼克招募布朗生的態度相當積極，最近還把他的父親瑞克找去擔任尼克總教練席波迪的助理教練，更讓外界猜測尼克想要找來布朗生補強始終不夠穩定的後場戰力，所以假如獨行俠開出的續約條件沒讓布朗生滿意，或許他就跳槽尼克了。

根據外界評估，布朗生的續約條件大約是在年薪2000到2500萬美元之間，甚至獨行俠所能開出最高的續約價碼是5年1.75億美元，但這個價碼對於才剛冒出頭的布朗生來說，或許實在有點過高了，接下來就看雙方能否談到都能滿意的結果。