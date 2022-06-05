美國職棒匹茲堡海盜隊23歲菜鳥外野手蘇文斯基今天敲出再見全壘打，幫球隊逆轉勝，台灣好手張育成上前擊掌慶祝。張育成本場打擊沒發揮，遭2次三振。

海盜隊今天在主場2比1擊敗亞利桑那響尾蛇，外野手蘇文斯基（Jack Suwinski）9局下0比1落後的情況下，敲出2分打點全壘打，助海盜反敗為勝，成為全場球迷的大英雄。

蘇文斯基在小聯盟磨練6年多，最高層級到2A，今年開季經過3週，他從2A首度升上大聯盟。從4月底到6月初，他站穩海盜外野位置，今天這支再見全壘打是他本季第6轟。

蘇文斯基發揮纏鬥功夫，用耐心逼出這支再見轟。9局下他面對響尾蛇終結者梅蘭森（Mark Melancon），球隊0比1落後一壘有人，他在2好3壞滿球數連打3次擦棒界外，耗費對方9球開轟。

海盜打者今天不好過，前8局遭到響尾蛇投手戴維斯（Zach Davies）、甘迺迪（Ian Kennedy）聯手封鎖，團隊只敲3支安打，無法攻下分數。9局下逆轉全壘打一出，全隊衝進場內擊掌、擁抱慶祝。

5天前才剛加入海盜的台灣好手張育成，今天首次擔任先發一壘手。他今天2次打擊都被三振，8局下準備第3次上場打擊之前，教練換代打。

張育成今天吞2K都是來自響尾蛇先發投手戴維斯。戴維斯投7.2局，靠著伸卡球與變速球交替，封鎖海盜打線，只被敲3支安打，送出6次三振。

張育成5月30日轉隊到海盜之後，先前2場先發擔任指定打擊，今天他首次拿起手套上場守備，擔任第8棒一壘手。加上前2戰數據，他來到海盜之後總共9打數無安打，吞7次三振。

張育成今年在守護者10打數無安打7K，轉戰海盜之後9打數無安打7K，狀況持續低迷。不過海盜一壘手筒香嘉智、范梅特（Josh VanMeter）都在傷兵名單，沃格巴克（Daniel Vogelbach）剛傷癒歸隊，張育成如果加緊調整，仍有出賽空間。

海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）1日向中央社記者表示，張育成轉隊到海盜之前有一個半星期的時間沒比賽，球隊將會繼續給他打擊機會，讓他能夠趕上進度。（編輯：韋樞）1110605