本季重返溜馬的「吹耳哥」史蒂芬生（Lance Stephenson）最近回想起球隊的前總裁「大鳥」拉瑞柏德（Larry Bird），根據史蒂芬生在Setting the Pace播客節目所說，大鳥柏德即使退休多年也保有神射功夫，他在一次練球時當眾連飆10顆三分球，可能比一些現役球員還厲害。

史蒂芬生說：「拉瑞走到球場上，拿起球就開始投三分，刷、刷、刷，我感覺就是，你們都看到了嗎？他10投10中，然後若無其事地走到旁邊坐下。我當時想著，這傢伙就是一個傳奇。」史蒂芬生在2010年進入聯盟，當時柏德至少54歲了。

大鳥柏德被一些球迷稱讚為「史上最懂籃球的人」，他拿過新人王、MVP、總冠軍賽MVP、明星賽MVP、年度最佳教練、年度最佳總管。無論身處球場還是辦公室，他對一切都瞭若指掌，也是聯盟唯一以球員、總教練、球團高層身分都獲得年度獎項的人。

聯盟有名的「大鳥柏德條款」就是當初塞爾提克為了留住柏德，被允許以超過團薪上限的價碼來重簽他，成為優異球員爭取高薪的重要條款，其後還衍生出「早鳥條款」「非鳥條款」。柏德在球員生涯都沒有離開塞爾提克。

NBA在1980年代主打的是「東霸天」塞爾提克的大鳥柏德，「西霸天」湖人的魔術強生之間的世仇對決。本季新增的東西區冠軍賽MVP，分別就以大鳥柏德、魔術強生來冠名。當聯盟專人通知柏德的時候，柏德大笑說：「我很想拿拿看魔術強生冠名的MVP，那肯定會是我生涯最精彩的時刻。」