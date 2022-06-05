新冠肺炎大流行至今，專家及醫師都呼籲，手部未確實消毒前，別觸摸眼口鼻，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，眼睛是新冠病毒最喜歡天菜器官，許多人在不知覺得情況下揉眼睛，就會造成感染，且每10位確診者就有1位是眼睛有症狀，常見症狀包括紅眼、易流淚水、眼睛癢、眼睛痛、眼屎多，提醒民眾防疫期間除戴口罩、勤洗手外，也要考慮戴護目鏡，不亂揉眼睛。

黃軒昨（4）日於個人臉書粉專指出，自新冠肺炎大流行後，有愈來愈多的人出現眼睛不舒服症狀，只是沒有告知醫師而已，因此大家都以為病毒只以侵犯呼吸系統而已，但眼睛也可能是新冠病毒侵襲的器官之一。

黃軒說明，眼球的表面富含病毒的接受器ACE2，是新冠病毒最喜歡的天菜器官，在不知覺的情況下揉眼睛，病毒可能透過手指，沾到眼睛黏膜，進而感染眼睛。根據2015年澳洲研究分析，人們每小時觸摸自己臉部不小於23次，當中包括頻繁地摸眼口鼻，這也就是高風險工作人員必須戴上護目鏡的原因。

黃軒表示，確診新冠肺炎的患者，每10位就有1位是眼睛有症狀的，常見症狀包括紅眼、易流淚水、眼睛癢、眼睛痛、眼屎很多，若是重症呼吸器患者，也會有眼瞼和眼內黏膜腫脹情況，一般又稱為結膜水腫。

黃軒提醒，出入高危險區域，除了佩戴口罩、勤洗手外，也要考慮戴上護目鏡及不亂揉眼睛，也是很重要的防疫措施。