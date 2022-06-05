根據《HEAVY》記者阿斯頓引用一名東區球隊管理階層人士說法，熱火很有興趣招募灰狼後衛貝弗利，儘管灰狼相當滿意貝弗利本季替球隊所做的一切，可是只要對方提出能讓灰狼滿意的條件，或許灰狼就會用更加現實態度去看待交易。

以目前兩隊的整體狀況來看，比較接近現實可行的交易內容，灰狼可以送出貝弗利與范德比特、1個2025年首輪籤，去跟熱火換回鄧肯羅賓生與一名年輕且具潛力的球員，像是本季一度頂替阿德巴約先發位置表現相當出色的尤特賽文。

不過這名匿名東區高層強調，熱火希望把鄧肯羅賓生交易出去之前，可以獲得更多的回報，假如交易對象沒有辦法接受鄧肯羅賓生，那麼任何交易都無法談成，問題是鄧肯羅賓生當前的球員價值，恐怕已經沒像熱火自己評估的那麼高了。

這名東區高層也表示，其實早在2009年夏天，熱火總裁萊里就對貝弗利深感興趣，可是就算貝弗利第42順位被湖人選上，且馬上交易給熱火，熱火卻沒有跟他完成簽約，而是讓小貝前往海外打了兩個球季，最後在2013年返美加盟火箭。